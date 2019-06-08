Власти Барселоны через 137 лет выдали разрешение на строительство храма Святого Семейства

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-08T06:28:01+03:00

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Городской совет Барселоны в пяницу выдал разрешение на проведение работ по строительству храма Святого Семейства (Sagrada Familia). Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе собора.

Как пишет газета El Mundo, этот документ даст возможность узаконить возведение собора и завершить грандиозный проект Антонио Гауди, начатый им 137 лет назад. Все это время работы велись без лицензий.

Администрация мэра Ады Колау и совет Святого Семейства достигли соглашения в октябре. Как писал сайт kp.ru, храм обязался выплатить 36 миллионов евро в течение десяти лет, чтобы компенсировать муниципальные расходы, вызванные его деятельностью за 130 лет.

Храм Святого Семейства был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования. Его архитектор Антонио Гауди получил разрешение на строительство в 1883 году, но в 1885 году представил городским властям другой проект. Формально этот запрос так и не был удовлетворен городским советом.

С 2005 года Sagrada Familia входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание планируют закончить к 2030 году. Строители уже приступили к сооружению венчающих собор шести башней-шпилей. После окончания строительства высота здания церкви достигнет 172,5 метров, что позволит ей стать самым высоким в Старом Свете религиозным зданием.

ИСТОЧНИК KP.RU