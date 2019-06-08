Погода в Москве на 8 июня 2019 года: сохраняется аномальная жара

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-08T07:08:24+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 8 июня 2019 года

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Погода в Москве на 8 июня 2019 года будет аномально жаркой и безветренной. Синоптики Гидрометцентра России сообщают о том, что столбики термометров днем поднимутся до 31..33 градусов.

При этом облаков на небе практически не будет, поэтому ясная погода москвичам обеспечена. Осадков, соответственно, тоже не ожидается. Скорость ветра очень слабая. Атмосферное давление находится на уровне 755 миллиметров ртутного столба, сообщают метеорологи.

Аналогичные погодные условия стоит ждать и в воскресенье, 9 июня. Сайт kp.ru писал о том, что вся эта неделя будет солнечной и аномально жаркой. В таких условиях водоемы могут прогреться до 23 градусов, однако и вероятность возникновения пожаров также возрастает.

К слову, следующая неделя начнется с грозы и в целом будет довольно дождливой.

ИСТОЧНИК KP.RU