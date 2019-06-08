Причиной пожара в Калифорнии мог стать кусок раскаленного металла

СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-08T07:26:51+03:00

Власти Калифорнии не могут точно назвать причину возникновения пожара, ставшего крупнейшим в истории штата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Причиной пожара, бушевавшего в прошлом году в Калифорнии, стал либо кусок раскаленного металла, либо искра из-под металлического молота. Такое заявление сделало калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE).

"Проведя тщательное и скрупулезное расследование, CAL FIRE определило, что пожар была вызван искрой или осколком раскаленного металла, который приземлился на восприимчивую к воспламенению почву", - говорится в заявлении ведомства.

При этом речь может идти о молоте, которым рабочие забивали в землю металлический столб. На данный момент власти не выдвигали каких-либо обвинений, передает телеканал CNN.

Лесные пожары в Калифорнии начались еще в августе прошлого года. А 8 ноября в округе Бьютт загорелся лес, огонь распространился почти по всему штату. Жертвами стихии стали 85 человек, пожарные получили ранения. От огня пострадало около 620 квадратных километров, было уничтожено более 18 тысяч зданий.

Сайт kp.ru 16 мая писал, что CAL FIRE возложило вину за крупнейший в истории пожар в Калифорнии на энергетическую компанию Pacific Gas and Electric (PG&E). Сообщалось, что возгорание спровоцировали неполадки в работе линий электропередачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/677418" frameborder="0"></iframe> Филиал ада на Земле.Калифорния пылает. Десятки погибших! Кажется, именно так может выглядеть ад...

ИСТОЧНИК KP.RU