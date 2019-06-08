Россия может быть исключена из Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-08T07:45:51+03:00

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Россия может быть “почти полностью исключена" из Лиги чемпионов из-за нового формата турнира. Такое мнение выразил официальный представитель чемпионата Испании в РФ Даниэль Серехидо, комментируя недавнее заявление президента Российской премьер-лиги Серге Прядкина.

Речь идет о том, что новый формат ЛЧ может оказаться весьма неудобным для наших клубов. Серехидо также придерживается мнения, что "в плюсе" будут лишь гранды турниров Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.

"Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто", - сказал представитель Ла Лиги в РФ в интервью "Известиям".

Что именно будет представлять собой новый формат ЛЧ пока неизвестно. Подробности разгласят позже. Ясно лишь, что с 2024 года в турнире останется только 32 клуба, которые на групповом этапе будут разбиты на четыре группы - по восемь команд.

Сайт kp.ru писал о том, что победителем последнего чемпионата стал "Ливерпуль". Борьба за кубок велась против игроков "Тоттенхэма".

ИСТОЧНИК KP.RU