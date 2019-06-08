2019-06-08T07:45:51+03:00
Спорт

Россия может быть исключена из Лиги Чемпионов

Новый формат турнира слишком неудобен для клубов с низким коэффициентом УЕФА
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
"Ливерпуль" с победным кубком Лиги Чемпионов"Ливерпуль" с победным кубком Лиги ЧемпионовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия может быть “почти полностью исключена" из Лиги чемпионов из-за нового формата турнира. Такое мнение выразил официальный представитель чемпионата Испании в РФ Даниэль Серехидо, комментируя недавнее заявление президента Российской премьер-лиги Серге Прядкина.

Речь идет о том, что новый формат ЛЧ может оказаться весьма неудобным для наших клубов. Серехидо также придерживается мнения, что "в плюсе" будут лишь гранды турниров Испании, Италии, Франции, Германии и Франции.

"Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Всё просто", - сказал представитель Ла Лиги в РФ в интервью "Известиям".

Что именно будет представлять собой новый формат ЛЧ пока неизвестно. Подробности разгласят позже. Ясно лишь, что с 2024 года в турнире останется только 32 клуба, которые на групповом этапе будут разбиты на четыре группы - по восемь команд.

Сайт kp.ru писал о том, что победителем последнего чемпионата стал "Ливерпуль". Борьба за кубок велась против игроков "Тоттенхэма".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лондоне пройдет традиционный парад по случаю дня рождения Елизаветы II
Япония пока не готова вводить безвиз между Хоккайдо и Сахалином
Эрнст заявил, что не планирует закрывать шоу "Голос. Дети"
Причиной пожара в Калифорнии мог стать кусок раскаленного металла
Погода в Москве на 8 июня 2019 года: сохраняется аномальная жара
Претендент на пост премьера Великобритании признался, что употреблял наркотики в молодости
Власти Барселоны через 137 лет выдали разрешение на строительство храма Святого Семейства
Мадуро распорядился разблокировать границу с Колумбией
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Миллер: "Северный поток-2" профинансирован на 80%
"Наглость от слабости": Пушков прокомментировал условия Нафтогаза к России
Зеленский назвал правильным свое решение о роспуске Верховной рады
В Сирии правительственные войска при поддержке ВКС ликвидировали более 140 террористов
Софи Тернер рассказала, кто оставил кофейный стаканчик в кадре "Игры престолов"
Геленджик и Южно-Сахалинск станут более комфортными
Google будет содействовать развитию туризма в России
Миллер назвал главный вопрос в переговорах "Газпрома" с Украиной
СК задержал восьмого фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ