2019-06-08T08:41:33+03:00
В мире

В Канаде турист открыл в музее сейф, который не могли взломать 40 лет

Внутри оказались лишь бумаги и блокнот официантки с записями от 1977 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Стивен Миллс, его семья и гид Том Кибблвайт у открытого сейфаСтивен Миллс, его семья и гид Том Кибблвайт у открытого сейфаФото: СОЦСЕТИ
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Канадец Стивен Миллс стал знаменитостью после посещения музея города Вермилион провинции Альберта. Мужчина случайно открыл сейф, который хранился в музее много лет и который не могли вскрыть 40 лет.

История произошла в середине мая этого года. Как сообщает CBC News, 36-летний Миллс зашел с женой и двумя детьми, когда тот уже закрывался. Они попросили провести для них экскурсию старожилу и гида музея Тома Кибблвайта. Он то и показал гостям таинственный сейф, который хранился в подвале и был заперт.

Чтобы вскрыть его музей нанимал кузнеца, представителей компании-производителя, бывших работников музея, а затем стал предлагать эту возможность обычным посетителям, как своеобразный аттракцион.

"Я перешел к следующему объекту экскурсии, когда он просто опустился на колени и начал играть с циферблатом. Это заняло не более минуты, он нажал на ручку и сейф открылся", - вспоминает Кибблвайт.

Миллс рассказал, что решил вскрыть эту "капсулу времени" и наклонил ухо к замку, начал поворачивать циферблат и внимательно слушал контрольный щелчок.

"Я повернул замок на 20-40-60, три раза вправо, три раза влево, один раз вправо. Просто попробовал", - вспоминает турист.

Ко всеобщему разочарованию, внутри оказались только несколько старых документов, блокнот официантки и чек, выписанный в 1977 году. Тем не менее после произошедшего Миллсу позвонил президент совета директоров музея и выразил ему благодарность.

Сейф принадлежал отелю Brunswick, который был открыт в начале 1900-х годов. Спустя 70 лет гостиница закрылась, а сейф отошел музею, где и хранился запертым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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