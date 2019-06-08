2019-06-08T09:09:30+03:00
Происшествия

В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадал 21 подросток

Также в результате лобового столкновения машин были травмированы четверо взрослых
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Германии25 человек пострадали в ДТП с автобусом в ГерманииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На автомагистрали возле немецкого города Арнштадт столкнулись туристический автобус со школьниками и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали четверо взрослых и 21 подросток.

Инцидент произошел в пятницу, 7 июня. В момент ДТП в автобусе находились 49 школьников в возрасте от 16 до 18 лет и шестеро учителей. Предполагается, что водитель "легковушки" не заметил маневр многотонной машины и допустил лобовое столкновение. От удара автомобиль отбросило в кювет.

В числе пострадавших 21 школьник, учитель и водитель автобуса - шестерых подростков госпитализировали. Также серьезные травмы получили 75-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, и его 80-летний пассажир. Их доставили в больницу на спасательных вертолетах.

Остальные учащиеся и их сопровождающие продолжили путь на другом автобусе. Дорога была полностью перекрыта на четыре с половиной часа. Ущерб имуществу оценили в 60 тысяч евро, передает Stuttgarter Zeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее ДТП с участием школьного автобуса произошло также в Японии. Транспортное средство столкнулось с четырьмя автомобилями. Пострадали не менее 17 человек, в том числе 15 учеников младших классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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