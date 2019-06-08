2019-06-08T09:56:54+03:00
Дом. Семья

Дикий енот самовольно заселился в зоопарк в Германии

Зверек забрался в клетку к своим сородичам и остался там жить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Енот быстро привык к хорошей жизниЕнот быстро привык к хорошей жизниФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Дикий енот-полоскун самовольно забрался в клетку к своим сородичам в зоопарке немецкого города Гейдельберг. Проводя обход, сотрудники учреждения заметили нового обитателя и решили не выгонять его, а оставить в вольере.

Все произошло еще весной. Зверьку дали имя Фред, и теперь ухаживают за ним так же, как и за остальными енотами. Сначала у животного были проблемы с адаптацией, но он довольно быстро привык к хорошей жизни.

К тому же выпустить полоскуна обратно на свободу было никак просто нельзя, ведь на территории Евросоюза этот вид считается инвазивным. Они быстро размножаются и вытесняют других обитателей регионов с насиженных ими мест. По этой же причины в скором времени Фреда стерилизуют - малыш не сможет оставить потомство, передает Daily Mail.

Стоит отметить, что список инвазивных видов в Европе постоянно пополняется. Так, например, ранее министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило продажу и ввоз шиповника морщинистого. Сайт kp.ru писал о том, что растение добавили в список вредоносных, поскольку оно быстро распространяется и замещает всю типичную для местности растительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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