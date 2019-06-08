Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-08T10:20:31+03:00

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Температура воздуха в отдельных регионах России сейчас значительно превышает средние многолетние значения. Аномальная жара может привести к обострению хронических заболеваний и ухудшению самочувствия, поэтому Роспотребнадзор дал несколько важных рекомендаций по защите от зноя.

Так, стоит реже выходить на улицу, снизить физические нагрузки и чаще проветривать помещения. Одежда должна быть легкой, из натуральных тканей светлой расцветки, со свободным воротом, и, конечно же, не стоит забывать про головной убор.

Что касается пищи, то в жаркие дни стоит отдавать предпочтение низкокалорийным блюдам. Потребление мяса и жирной еды нужно свести к минимуму, а вот воды пить больше. При этом лучше избегать приемов пищи в середине дня, отказаться от газировки и алкоголя. Душ с прохладной водой также улучшит самочувствие, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

К слову, "КП" ранее также публиковала семь здоровых советов на случай жары. Специалисты рассказали, как пережить такую погоду, и для кого она наиболее опасна.

ИСТОЧНИК KP.RU