2019-06-08T10:41:25+03:00
Политика

Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену

Речь идет о Леониде Кравчуке и Леониде Кучме, которые участвовали в заключении Будапештского меморандума
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Украины Леонид КучмаБывший президент Украины Леонид КучмаФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Депутат Верховной Рады Юрий Левченко считает, что бывших президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму нужно судить по обвинению в государственной измене.

Дело в том, что, возглавляя страну, они способствовали подписанию Будапештского меморандума. Согласно этому договору, ядерный арсенал Украины был уничтожен в обмен на гарантии безопасности.

Парламентарий считает, что политики просто променяли третий по величине ядерный потенциал мира, доставшийся незалежной от Советского Союза, на малозначащую "бумажку", которая не дала Киеву никаких преимуществ.

"На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет", - сказал Левченко в эфире телеканала NewsOne.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией выступил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его мнению, подписание Будапештского меморандума было исторической ошибкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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