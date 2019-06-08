2019-06-08T11:00:44+03:00
Политика

Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал "Северный поток-2"

Мартин Брудермюллер призвал европейцев защитить проект от американцев, поскольку Россия является важным партнером ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия всегда "открывала вентиль", когда Европе был нужен газРоссия всегда "открывала вентиль", когда Европе был нужен газФото: REUTERS
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Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток — 2".

"Благодаря "Северному потоку — 2" на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов.", — сказал предприниматель.

При этом он добавил, что не видит ничего страшного в желании Соединенных Штатов увеличить поставки своего сжиженного природного газа - правда и в этом есть свои недостатки. Так, например, при возвращении СПГ в газообразное состояние выделяется дополнительный CO2. Кроме того, американское топливо попросту дороже российского.

По мнению Брудермюллера, европейцы должны противостоять попыткам Вашингтона влиять на судьбу проектов, подобных "Северному потоку-2", хотя бы потому, что Россия является важным геостратегическим партнером ЕС.

"Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль", — сказал глава концерна в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что строительство российско-немецкого газопровода идет полным ходом. Датский участок трубопровода будет сдан максимум через пять недель.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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