Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал "Северный поток-2"
Глава крупнейшего в Германии химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку российско-немецкого проекта "Северный поток — 2".
"Благодаря "Северному потоку — 2" на рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов.", — сказал предприниматель.
При этом он добавил, что не видит ничего страшного в желании Соединенных Штатов увеличить поставки своего сжиженного природного газа - правда и в этом есть свои недостатки. Так, например, при возвращении СПГ в газообразное состояние выделяется дополнительный CO2. Кроме того, американское топливо попросту дороже российского.
По мнению Брудермюллера, европейцы должны противостоять попыткам Вашингтона влиять на судьбу проектов, подобных "Северному потоку-2", хотя бы потому, что Россия является важным геостратегическим партнером ЕС.
"Когда в Европе становится холодно и необходимо много природного газа, именно русские открывают вентиль", — сказал глава концерна в интервью газете Neue Zurcher Zeitung.
Сайт kp.ru писал о том, что строительство российско-немецкого газопровода идет полным ходом. Датский участок трубопровода будет сдан максимум через пять недель.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU