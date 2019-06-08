2019-06-08T12:55:01+03:00
Экономика

Орешкин: РФ и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос введения единой валюты

Положение о создании нового рубля содержится в договоре о Союзном государстве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр экономического развития РФ Максим ОрешкинМинистр экономического развития РФ Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Представители России и Белоруссии продолжают обсуждать возможность введения единой валюты, однако окончательное решение будет приниматься на уровне президентов. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, который в субботу, 8 июня, встретился со своим коллегой из братской республики Дмитрием Крутым.

"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать", - сказал российский министр, выступая на полях Петербургского экономического форума.

По его словам, детальное обсуждение идет по каждому отдельному положению союзного договора и не выходит за его пределы.

Сайт kp.ru писал о том, что создание нового рубля прописано в двусторонних соглашениях между Минском и Москвой. Введение такой валюты должно произойти на финальной стадии формирования единого экономического пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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