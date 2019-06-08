2019-06-08T13:19:41+03:00
Происшествия

Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе

На устранение последствий аварии с истребителем МиГ-29К ушло два часа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Топливо разлилось по взлетно-посадочной полосе и воспламенилось. Фото: twitter.com/indiannavyТопливо разлилось по взлетно-посадочной полосе и воспламенилось. Фото: twitter.com/indiannavy
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В аэропорту индийского штата Гоа произошел пожар. Дело в том, что во время взлета у истребителя советского производства Миг-29К оторвался топливный бак.

Администрация аэропорта вынуждена была приостановить работу до устранения последствий аварии. Об этом в субботу, 8 июня, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Индии.

"Работа аэропорта Гоа приостановлена на несколько часов из-за пожара, вызванного инцидентом с истребителем МиГ 29К, у которого во время взлета отвалилась цистерна с топливом", - говорится в посте на странице ВМС в Twitter.

В аэропорту Гоа уточнили, что отправка рейсов была возобновлена спустя два часа. Пострадал ли кто-то в результате инцидента, не сообщается.

"КП" писала о том, что в прошлом месяце пожар произошел также на взлетно-посадочной полосе красноярского аэропорта. Правда в самом учреждении заявили, будто горела находящаяся за периметром дача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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