В РФС оценили новость о возможном исключении России из Лиги Чемпионов
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков допускает вероятность того, что наша страна действительно может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге УЕФА.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее такое мнение озвучил представитель испанского турнира в РФ Даниэль Серехидо.
"Если испанец говорит, что такое возможно, значит, так и есть. Но не думаю, что это коснётся всех наших команд. Всё-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии", - прокомментировал ситуацию экс-глава РФС.
При этом он добавил, что ни один из вариантов нельзя исключать, ведь на сегодняшний день в исполнительном комитете УЕФА нет российских представителей и защищать интересы нашей страны некому. По словам Колоскова, такая серьезная и непростая тема требует проведения тщательной работы, направленной на то, чтобы нововведение не коснулось нашего футбола в отрицательном смысле.
"Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций", - цитирует "Спорт Экспресс" почетного президента союза.
ИСТОЧНИК KP.RU