2019-06-08T13:40:15+03:00
Спорт

В РФС оценили новость о возможном исключении России из Лиги Чемпионов

Почетный президент футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что многое будет зависеть от руководителей клубов и федераций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Почетный президент РФС Вячеслав КолосковПочетный президент РФС Вячеслав КолосковФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков допускает вероятность того, что наша страна действительно может не попасть в сетку нового формата Лиги чемпионов из-за низких коэффициентов в рейтинге УЕФА.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее такое мнение озвучил представитель испанского турнира в РФ Даниэль Серехидо.

"Если испанец говорит, что такое возможно, значит, так и есть. Но не думаю, что это коснётся всех наших команд. Всё-таки в России есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии", - прокомментировал ситуацию экс-глава РФС.

При этом он добавил, что ни один из вариантов нельзя исключать, ведь на сегодняшний день в исполнительном комитете УЕФА нет российских представителей и защищать интересы нашей страны некому. По словам Колоскова, такая серьезная и непростая тема требует проведения тщательной работы, направленной на то, чтобы нововведение не коснулось нашего футбола в отрицательном смысле.

"Если Россию оттуда отрежут, то от нас ничего не останется. Очень много зависит от активности наших руководителей клубов и федераций", - цитирует "Спорт Экспресс" почетного президента союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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