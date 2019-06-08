В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
В Москве и по области объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности (четвертый из пяти возможных). Предупреждение действует в субботу, 8 июня, и в воскресенье. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.
Причиной повышения степени интенсивности опасных явлений стала аномальная жара. Сайт kp.ru писал о том, что в выходные днем столбики термометров могут подняться до 33 градусов.
"Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов", - уточняется на сайте метеорологического центра.
Такая погода опасна для самочувствия людей и животных. Также увеличивается вероятность возникновения пожаров. Ранее "КП" публиковала семь здоровых советов о том, как пережить жару, и чего ни в коем случае нельзя делать, когда на улице держится аномально высокая температура.
ИСТОЧНИК KP.RU
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