2019-06-08T14:39:54+03:00
Происшествия

Мастера спорта по греко-римской борьбе утопили в пруду в Москве

Спортсмен вступился за подростков перед группой мужчин и погиб во время драки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Нападавших было по меньшей мере трое, и они нанесли Сергею Чуеву серьезные травмыНападавших было по меньшей мере трое, и они нанесли Сергею Чуеву серьезные травмыФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Москве убили 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 8 июня. Сергей гулял по парку в районе Южнобутовской улицы вместе с девушкой, когда к нему обратились двое несовершеннолетних. Подростки пожаловались спортсмену, что какие-то мужчины мешают им пройти.

Молодой человек решил вступиться за ребят, началась драка. Нападавших было по меньшей мере трое, и они нанесли Сергею Чуеву серьезные травмы. В какой-то момент мастер спорта упал в находящийся поблизости пруд и утонул.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Теперь правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и поиском участвовавших в драке лиц, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее под Красногорском также был убит молодой парень, решивший вступиться за незнакомых ему людей. Экс-боец ГРУ не смог пройти мимо, увидев, как группа кавказцев избивает двух парней, и получил смертельный удар ножом в сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами ливней и гроз в Индии стали не менее 26 человек
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
В РФС оценили новость о возможном исключении России из Лиги Чемпионов
Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе
Орешкин: РФ и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос введения единой валюты
Туристический полет на МКС от NASA обойдется примерно в $60 млн
США дали Турции несколько месяцев на отказ от поставок ЗРК С-400
Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию
Демократическая партия Молдавии требует отставки президента
Трамп назвал Луну частью планеты Марс
Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал "Северный поток-2"
Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену
Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары
Дикий енот самовольно заселился в зоопарк в Германии
Помпео позитивно оценил заключение соглашения между США и Мексикой
В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадал 21 подросток
Boeing не планировал обновлять неисправную систему 737 MAX до 2020 года
В Канаде турист открыл в музее сейф, который не могли взломать 40 лет