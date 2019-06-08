Мастера спорта по греко-римской борьбе утопили в пруду в Москве

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-08T14:39:54+03:00

Нападавших было по меньшей мере трое, и они нанесли Сергею Чуеву серьезные травмы Фото: ВКонтакте

Спортсмен вступился за подростков перед группой мужчин и погиб во время драки

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В Москве убили 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 8 июня. Сергей гулял по парку в районе Южнобутовской улицы вместе с девушкой, когда к нему обратились двое несовершеннолетних. Подростки пожаловались спортсмену, что какие-то мужчины мешают им пройти.

Молодой человек решил вступиться за ребят, началась драка. Нападавших было по меньшей мере трое, и они нанесли Сергею Чуеву серьезные травмы. В какой-то момент мастер спорта упал в находящийся поблизости пруд и утонул.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Теперь правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и поиском участвовавших в драке лиц, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее под Красногорском также был убит молодой парень, решивший вступиться за незнакомых ему людей. Экс-боец ГРУ не смог пройти мимо, увидев, как группа кавказцев избивает двух парней, и получил смертельный удар ножом в сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU