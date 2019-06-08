Жертвами ливней и гроз в Индии стали не менее 26 человек

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-08T14:31:22+03:00

Из-за гроз и ливней в Индии за два дня погибли более 25 человек Фото: REUTERS

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На индийский штат Уттар-Прадеш обрушились обильные ливни и грозы. Жертвами разгула стихии за несколько дней стали не менее 26 человек, еще 57 пострадали. Такие данные приводятся на 6-7 июня.

Серьезный ущерб нанесен 16 домам, во многих районах повалены рекламные щиты и деревья. Многие дома остаются без энергоснабжения. Также местные власти сообщают о трех десятках погибших сельскохозяйственных животных, передает телеканал NDTV.

Пока в Индии идут дожди и гремят грозы, москвичи спасаются от аномальной жары. Сайт kp.ru писал о том, что столбики термометров в столице днем поднялись выше 30 градусов. И это в условиях практически полного отсутствия ветра и облаков.

Синоптики уже объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. Его действие распространяется на все выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU