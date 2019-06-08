Зеленский провел закрытую встречу с журналистами

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-08T15:26:56+03:00

Президент Украины обсудил с представителями прессы ситуацию в стране и планы на будущее

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Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами в государственной резиденции «Залесье» в Броварском районе Киевской области. Об этом в субботу, 7 июня, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа.

«Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты, клубника, вино, кофе, чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планы", - написала она в «Фейсбуке».

По словам Остапы, Зеленский пообещал дать пресс-конференцию по результатам 100 дней своего президентства. Кроме того, украинский лидер также сообщил, что "желание работать не в администрации президента, а в другом помещении, не исчезло".

Зеленский обсудил с представителями прессы ситуацию в стране

Ранее сайт kp.ru писал, что Зеленский в своем видеообращении выразил уверенность в том, что решение о роспуске Верховной рады было верным. По словам президента Украины, он убедился в своей правоте, года депутаты провалили все предложенные главой государства законопроекты.

ИСТОЧНИК KP.RU