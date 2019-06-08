В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-08T17:00:40+03:00

Среди пострадавших пятеро детей, один из них находится в тяжелом состоянии

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В городе Ла-Ринконада в испанской Андалусии не менее 28 человек, среди которых пятеро детей, пострадали в субботу, 8 июня, из-за поломки аттракциона в парке развлечений.

Отмечается, что девять пострадавших были доставлены в местные больницы, среди них 13-летняя девочка, она находится в тяжелом состоянии. Опасности для жизни еще четырех подростков нет, пишет местное издание Diario de Sevilla.

В настоящее время устанавливаются причины инцидента.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Кировском парке Сыктывкара на аттракционе пострадали две девушки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По информации очевидцев, девушки пострадали на качелях. Со своей стороны, в «Жилкомсервисе», который обслуживает этот парк, тогда пояснили, что аттракционы находятся в исправном состоянии. Травмы могла повлечь ошибка оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU