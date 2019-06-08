2019-06-08T17:15:06+03:00
Общество

МЧС: вечером 8 июня москвичей ожидают дождь с грозой

В ведомстве рекомендуют во время непогоды не укрываться под деревьями
Марина ВЕНЦОВА
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Вечером в Москве пройдет дождь с грозойВечером в Москве пройдет дождь с грозойФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве вечером в субботу, 8 июня, ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 08 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время непогоды в ведомстве рекомендуют не укрываться под деревьями, автомобилистам - снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, во время грозы не стоит находиться у водоемов, а также рыбачить.

Ранее сайт kp.ru писал, что погода в Москве на 8 июня 2019 года будет аномально жаркой и безветренной. По данным синоптиков, столбики термометров днем поднимутся до 31..33 градусов. Скорость ветра очень слабая. Атмосферное давление находится на уровне 755 миллиметров ртутного столба,

ИСТОЧНИК KP.RU

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