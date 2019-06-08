Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с требованием уехать из Японии

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-08T17:34:56+03:00

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии Фото: REUTERS

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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева во время шоу в Японии получила анонимное письмо с угрозами от одного из болельщиков. Об этом сообщил трехкратный чемпион Соединенных Штатов по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в Японии вместе с ней.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию», - говорится в тексте послания, фотографию которого он опубликовал на странице в Instagram.

Со своей стороны, несмотря на угрозы, россиянка поблагодарила болельщиков за поддержку и подчеркнула, что она вовсе не расстроена полученным посланием. "Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи", - подчеркнула Медведева.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что во время шоу Евгении Медведевой и еще одной ведущей российской фигуристки Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение.

ИСТОЧНИК KP.RU