Россия - Сан-Марино: Оба Миранчука в полузащите и Дзюба в атаке нашей команды на матч отбора Евро-2020
Сегодня, 8 июня, в Саранске пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова встретится с Сан-Марино. И уже известны стартовые сочетания обеих команд на этот поединок.
У нас в атаке - Артем Дзюба, в полузащите - оба брата Миранчука из "Локомотива", а в воротах будет их одоклубник Маринато Гильерме.
В целом же состав сборной России на игру: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.
Запасные у нас: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.
Стартовый состав сборной Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.
Матч Россия - Сан-Марино начнется сегодня в 19:00 на стадионе в Саранске. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию игры.
ИСТОЧНИК KP.RU