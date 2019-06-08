2019-06-08T17:54:43+03:00
Спорт

Россия - Сан-Марино: Оба Миранчука в полузащите и Дзюба в атаке нашей команды на матч отбора Евро-2020

Хозяева поля и гости назвали стартовые сочетания на поединок в Саранске
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия продолжает играть в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.Россия продолжает играть в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 8 июня, в Саранске пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова встретится с Сан-Марино. И уже известны стартовые сочетания обеих команд на этот поединок.

У нас в атаке - Артем Дзюба, в полузащите - оба брата Миранчука из "Локомотива", а в воротах будет их одоклубник Маринато Гильерме.

В целом же состав сборной России на игру: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.

Запасные у нас: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.

Стартовый состав сборной Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.

Матч Россия - Сан-Марино начнется сегодня в 19:00 на стадионе в Саранске. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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