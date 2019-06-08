В Сети оценили спокойную реакцию российских моряков на сближение с американским крейсером

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-08T18:27:26+03:00

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Пользователи «Твиттера» прокомментировали спокойную реакцию российских моряков противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским крейсером Chancellorsville Военно-морских сил США, который накануне произошел в водах Восточно-Китайского моря.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как ракетный американский корабль пересекает курс российского судна.

Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым".Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым"

Как написал один из пользователей: «Российские моряки просто расслабляются».

«В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца», - написал другой.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" – считает третий.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщили, что крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересек курс российского большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море. В связи с такими действиями, экипаж российского корабля был вынужден совершить экстренное маневрирование.

ИСТОЧНИК KP.RU