СЕГОДНЯ 19:09 2019-06-08T19:09:35+03:00

На Шри-Ланке не менее 19 человек пострадали при столкновении двух автобусов Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере 19 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в районе населенного пункта Хуландава на юге Шри-Ланки. Семнадцать пострадавших в результате несчастного случая были госпитализированы в больницу населённого пункта Акуресса, два других получают лечение в другом госпитале.

Уточняется, что один автобус ехал по главной дороге по направлению к городу Акуресса в Южной провинции страны. Он столкнулся с другим автобусом, который с начала остановился, а затем упал в овраг, сообщает в субботу, 8 июня, местный портал Ada Derana.

При этом, как отмечает издание, водитель одного из автобусов был госпитализирован после того, как на него после аварии напали пассажиры. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что туристический автобус с оманскими номерами попал в ДТП в Дубае, в результате аварии 15 человек погибли и 5 ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU