Сборная России громит Сан-Марино 4:0 в Саранске в матче отбора Евро-2020

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-08T19:51:50+03:00

Два гола наши соперники забили в свои ворота

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В Саранске на поле стадиона "Мордовия Арена" завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Россия играет у себя дома против команды Сан-Марино. И первый тайм у команды Станислава Черчесова просто феерическим.

Довольно долго наши не могли открыть счет в этой игре. Но зато потом - как пошло! На 25-й минуте у команды Сан-Марино в свои ворота гол забивает Микеле Чеволи. Проходит пять минут - и в штрафной гостей сбивают Головина. К мячу подошел наш капитан Артем Дзюба, который удвоил счет в поединке. Еще пять минут - и уже Кудряшов после паса Миранчука доводит счет до разгромного. Точку в первом тайме поставил Антон Миранчу. Он забил гол после удара с лета из пределов штрафной. Но мяч засчитали опять на защитника сборной Сан-Марино Чеволи.

Итог первого тайма в Саранске - Россия громит Сан-Марино 4:0! Через 15 минут поединок будет возобновлен.

Матч Россия - Сан-Марино стартовал сегодня в 19:00 на стадионе в Саранске. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию игры.

ИСТОЧНИК KP.RU