2019-06-08T20:47:45+03:00
Общество

Врач заявил, что сотрясение мозга и переломы у журналиста Голунова не обнаружены

По словам главврача московской клинической больницы №71 Александра Мясникова, компьютерная томография головы и органов грудной клетки не выявила патологий
Марина ВЕНЦОВА
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Иван Голунов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиИван Голунов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главный врач городской клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников сообщил, что в результате проведенного обследования каких-либо серьезных травм у корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова не обнаружено.

«Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга, - приводит ТАСС слова врача. - Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. [Сделали] ультразвук живота, анализ крови».

При этом Мясников констатировал, что у журналиста есть «ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии - синяк, под левым глазом».

Таким образом, оснований для госпитализации Голунова нет. Корреспондента выпишут из больницы - в Никулинском суде Москвы состоится заседание об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в четверг, 6 июня, на Цветном бульваре был задержан 36-летний мужчина, у которого при досмотре обнаружили 5 свертков с наркотическим веществом (всего около 4 граммов). Позже выяснил, что речь идет о сотруднике "Медузы" Иване Голунове. При обыске в съемной квартире журналиста полицейские также нашли запрещенное вещество.

Ранее в субботу глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что журналисту официально предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Речь идет о попытке сбыта метилэфедрона и кокаина. Позже Голунова привезли в 71-ю московскую больницу. По словам правозащитников, ему стало плохо в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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