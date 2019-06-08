2019-06-08T21:14:45+03:00
Спорт

Международная ассоциация легкоатлетических федераций вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Заседание совета проходит в Монако
Марина ВЕНЦОВА
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетикиСовет Международной ассоциации легкоатлетических федераций не стал восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение продлить отстранение членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на источник.

Заседание совета IAAF проходит в Монако. В пятницу, 7 июня, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился там с главой рабочей группы Руне Андерсеном, чтобы детально обсудить пункты дорожной карты по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.

За неделю до этого российская национальная федерация погасила задолженность в размере 3,2 миллионов долларов, тем самым выполнив последнее требование IAAF.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Такое решение было принято с громким скандалом с употреблением допинга. С того момента наши легкоатлеты могут участвовать в крупных международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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