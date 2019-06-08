СЕГОДНЯ 21:51 2019-06-08T21:51:07+03:00

В сети появилось видео мощного удара авиации России по террористам в Сирии. Фото: скрин с видео

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Видео мощного авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершенного в районе деревни Закят в сирийской провинции Хамы, по позициям террористов попало в сеть.

На кадрах видно, как в воздух поднялся огромный столп дыма.

В провинции Хама ВКС РФ в субботу, 8 июня, оказывают поддержку сирийской армии с воздуха. Правительственные силы направляют подкрепление к линии соприкосновения в Хаме после столкновений на северо-западном фронте с запрещенной в России группировкой «Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»), передает «Федерального агентства новостей».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки армия Сирии дважды успешно отразила массированные атаки террористов в провинции Хама, ликвидировав при этом более 140 боевиков. В наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, и другая военная техника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713727" frameborder="0"></iframe> Видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU