2019-06-08T22:18:55+03:00
В мире

Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштоках

Среди стран, которые делали запрос и получили отказ, оказались Израиль, Бразилия, Германия и Латвия
Марина ВЕНЦОВА
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Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштокахВласти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштокахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация президента Соединенных Штатов отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках во время празднования месяца гордости ЛГБТ.

Среди стран, которые направили соответствующие запросы в госдепартамент США и получили отказ, были Израиль, Бразилия, Германия и Латвия, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в дипломатических кругах. При этом отмечается, что несмотря на запрет вешать флаги на флагштоки, их можно разместить в других местах на территории дипломатических представительств США.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что США запускают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма во всем мире. Под пристальное внимание американцев попадут те страны, в которых нетрадиционная сексуальная ориентация все еще считается преступлением и предусматривает вынесение наказания. В настоящее время таких стран насчитывается более 70-ти. Более того, в восьми из них геев разрешено казнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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