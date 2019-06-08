Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштоках
Администрация президента Соединенных Штатов отклонила запросы посольств о размещении радужных флагов на флагштоках во время празднования месяца гордости ЛГБТ.
Среди стран, которые направили соответствующие запросы в госдепартамент США и получили отказ, были Израиль, Бразилия, Германия и Латвия, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в дипломатических кругах. При этом отмечается, что несмотря на запрет вешать флаги на флагштоки, их можно разместить в других местах на территории дипломатических представительств США.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что США запускают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма во всем мире. Под пристальное внимание американцев попадут те страны, в которых нетрадиционная сексуальная ориентация все еще считается преступлением и предусматривает вынесение наказания. В настоящее время таких стран насчитывается более 70-ти. Более того, в восьми из них геев разрешено казнить.
ИСТОЧНИК KP.RU