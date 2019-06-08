2019-06-08T22:58:04+03:00
Общество

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Корреспонденту запрещено пользоваться интернетом и покидать место проживания
Марина ВЕНЦОВА
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Иван Голунов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиИван Голунов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов отправлен под домашний арест до 7 августа по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Такое решение огласила в субботу судья Никулинского районного суда Москвы.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест, - сказала она. - Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста до 7 августа».

В соответствии с решением суда на Голунова наложены стандартные для домашнего ареста ограничения: запрет пользоваться интернетом, общаться по телефону с кем-либо кроме адвокатов и следователей и покидать место проживания.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Цветном бульваре 6 июня был задержан 36-летний корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов. При досмотре у него обнаружили 5 свертков с наркотическим веществом (всего около 4 граммов). При обыске в съемной квартире журналиста полицейские также нашли запрещенное вещество.

В субботу, 8 июня, журналисту было официально предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков - метилэфедрона и кокаина. Позже, по словам правозащитников, Голунову стало плохо, в связи с чем он был доставлен в 71-ю московскую больницу. После обследования главный врач медучреждения Александр Мясников сообщил, что в результате проведенного обследования каких-либо серьезных травм у корреспондента не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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