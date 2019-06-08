IAAF опровергла информацию о продлении отстранения федерации легкой атлетики РФ

СЕГОДНЯ 23:11 2019-06-08T23:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опровергла информацию о том, что ее совет решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В организации сообщили, что рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит свой доклад в воскресенье, 9 июня.

“Совету только предстоит принять решение по этому вопросу", - ответили в IAAF на запрос ТАСС.

Отмечается, что рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном даст рекомендацию, на основе которой и будет принято решение о членстве ВФЛА. Вероятно, появившаяся ранее в СМИ информация об отстранении российской федерации было основано на данных рабочей группы, которая возможно порекомендует продлить отстранение.

Ранее сайт kp.ru писал, что агентство AFP со ссылкой на источник сообщило о продлении Советом IAAF отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики от членства в организации.

Напомним, в июне 2016 года Совет IAAF оставил в силе свое решение о дисквалификации ВФЛА за допинговый скандал. Легкоатлетам из России не разрешили представлять нашу страну на Олимпийских играх в Рио-да-Жанейро.

ИСТОЧНИК KP.RU