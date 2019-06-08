Военные Латвии вновь "заметили" российский корабль вблизи границы страны

СЕГОДНЯ 23:15 2019-06-08T23:15:33+03:00

По данным Национальных вооруженных сил, корабль "обнаружили" в 20,5 морских милях от латвийских территориальных вод

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в очередной раз заметили российский военный корабль вблизи латвийской границы.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 20,5 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 7 июня идентифицировали корабль снабжения класса "Бира" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС, опубликованном в субботу в «Твиттере».

Кстати, следует отметить, что власти Латвии уже неоднократно выступали с подобными заявлениями. Так, к примеру, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года НВС объявили о приближении российской подлодки к границе страны. Тогда военные республики утверждали, что в эксклюзивной экономической зоне государства оказалась субмарина «Дмитров». Спустя год – в ноябре 2018 года НВС вновь "обнаружили" два российских корабля недалеко от морской границы своей страны.

Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты российских военных самолетов, передвижения кораблей и подлодок осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

ИСТОЧНИК KP.RU