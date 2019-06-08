В метро Бостона десять человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
В американском городе Бостоне штата Массачусетс произошла авария в метро. На зеленой ветке подземки сошел с рельсов поезд. В результате травмы получили не менее 10 человек. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.
Как передает телеканал CBS News, инцидент произошел приблизительно в 11.00 по местному времени (18.00 мск). В момент происшествия в поезде находились 150 человек. Их выводили через туннель к ближайшей станции метро.
Пассажиры пешком по рельсам добирались до ближайшей станции метроФото: СОЦСЕТИ
В результате движение в этом направлении было остановлено. На рельсах застрял следовавший за аварийным поездом состав, в котором находились 500 пассажиров. В работе метро отмечаются задержки движения поездов.
Движение по ветке в Бостоне временно остановленоФото: СОЦСЕТИ
Власти просят горожан пока пользоваться наземными видами общественного транспорта. Полностью работа зеленой ветки метрополитена будет восстановлена к утру воскресенья. По факту начато расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU