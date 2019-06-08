2019-06-08T23:42:15+03:00
Происшествия

В метро Бостона десять человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

Всех пассажиров состава эвакуировали через туннель [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Поезд сошел с рельсов в туннеле метро в БостонеПоезд сошел с рельсов в туннеле метро в БостонеФото: СОЦСЕТИ
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В американском городе Бостоне штата Массачусетс произошла авария в метро. На зеленой ветке подземки сошел с рельсов поезд. В результате травмы получили не менее 10 человек. Отмечается, что угрозы жизни пострадавших нет.

Как передает телеканал CBS News, инцидент произошел приблизительно в 11.00 по местному времени (18.00 мск). В момент происшествия в поезде находились 150 человек. Их выводили через туннель к ближайшей станции метро.

Пассажиры пешком по рельсам добирались до ближайшей станции метро Фото: СОЦСЕТИ

Пассажиры пешком по рельсам добирались до ближайшей станции метроФото: СОЦСЕТИ

В результате движение в этом направлении было остановлено. На рельсах застрял следовавший за аварийным поездом состав, в котором находились 500 пассажиров. В работе метро отмечаются задержки движения поездов.

Движение по ветке в Бостоне временно остановлено Фото: СОЦСЕТИ

Движение по ветке в Бостоне временно остановленоФото: СОЦСЕТИ

Власти просят горожан пока пользоваться наземными видами общественного транспорта. Полностью работа зеленой ветки метрополитена будет восстановлена к утру воскресенья. По факту начато расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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