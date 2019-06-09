В ДНР сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ

СЕГОДНЯ 00:57 2019-06-09T01:02:32+03:00

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Бойцы Донецкой народной республики уничтожили минометный расчет вооруженных сил Украины, который вел обстрел поселка шахты имени Гагарина в Горловке. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

По их данным, ополченцы ответили из орудий БМП на минометный обстрел жилых кварталов со стороны украинских силовиков. Огонь по территории ДНР велся из минометов калибра 120 и 82 миллиметров.

"Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — отметили в Народной милиции.

Силовики успели выпустить по поселку порядка 20 снарядов. В результате ущерб нанесен двум домам, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 216 мин. Силовики вели огонь из миномётов, 122-миллиметровой, различных типов гранатомётов, орудий БМП и БТР, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а также выпустили две противотанковые управляемые ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU