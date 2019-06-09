Соловьева восхитила выдержка российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

СЕГОДНЯ 02:16 2019-06-09T02:18:08+03:00

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев выразил свое восхищение выдержкой российских моряков, которую они продемонстрировали во время опасного сближения с американским крейсером в водах Восточно-Китайского моря.

Как сообщал сайт "КП", в пятницу, 7 июня, в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщили, что крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересек курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море. В связи с такими действиями, экипаж российского корабля был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Соловьев разместил видео инцидента в своем аккаунте в Instagram. Он обратил внимание, что, пока американский крейсер стремительно идет наперерез российскому кораблю, на вертолетной площадке "Адмирала Виноградова" "безмятежно загорает" один из членов экипажа.

"Вот это выдержка!" – удивился журналист.

Отметим, что пользователи "Твиттера" также прокомментировали спокойную реакцию российских моряков на инцидент. Они указали на то, что на американском крейсере в этот момент царила суматоха, а российские моряки оставались невозмутимыми.

Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым".Видео опасного маневра американского крейсера перед "Адмиралом Виноградовым"

ИСТОЧНИК KP.RU