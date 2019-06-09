Врачи назвали приводящие к ожирению привычки

СЕГОДНЯ 02:52 2019-06-09T02:54:07+03:00

Медики советуют есть не больше, чем хочется, и выбирать полезные продукты

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Переедание и неправильный рацион являются главными причинами появления ожирения. Об этом рассказала главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, взрослые, имеющие проблемы с лишним весом, чаще всего в детстве весили больше нормы. У таких детей к 30-40 годам велика вероятность развития гипертонии и ожирения, пишет "Российская газета".

А набору лишних килограммов и у детей и у взрослых способствует переедание, то есть, когда человек потребляет больше калорий, чем расходует. По словам педиатра Федора Катасонова, необходимо есть именно столько, сколько хочется, а не больше. Он посоветовал не злоупотреблять перекусами и свести их к минимуму.

Кроме того, врачи советуют не поддаваться на рекламу фастфуда и полуфабрикатов, а детей вовсе не брать с собой в магазин за продуктами, чтобы их не соблазнять вкусностями и самим не нервничать.

Вторая причина ожирения - избыток "пустых" углеводов и недостаток клетчатки. Побольше овощей зелени и фруктов, мясо чаще заменять рыбой, но не отказываться от углеводов полностью. Медики считают, что каши и хлеб с отрубями необходимы организму.

Драпкина также подчеркнула, что необходимо придерживаться "культуры неспешной еды".

"Мы не собираемся все вместе на ужин, на обед, едим быстро, а это неправильно", — считает она.

Ко всему прочему, для поддержания нормального веса врачи рекомендуют придерживаться режима - ложиться и вставать в одно и то же время и высыпаться.

ИСТОЧНИК KP.RU