В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

СЕГОДНЯ 05:58 2019-06-09T05:58:06+03:00

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Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет. Аппарат в форме пули был замечен в аэропорту логистики Южной Калифорнии недалеко от Викторвилля.

Как пишет портал The War Zone, создатели самолета-пули уже провели испытания усовершенствованной модели самолета, а вскоре Celera 500L может отправиться в первый полет. Кабина рассчитана на одного пилота, о количестве пассажирских мест неизвестно, но воздушное судно имеет небольшие размеры.

Взлетать этот аппарат может с любого аэродрома. В патенте, который подала компания, говорится, что скорость самолета будет достигать 820 километров в час, а расход топлива составит примерно четыре литра на 50-70 км. Полет Celera 500L может проходить на высоте более 19 километров.

Издание отмечает, что предназначение данного аппарата до сих пор до конца не ясно. Вероятно он выйдет на рынок коммерческих авиаперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU