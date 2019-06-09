Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-09T07:06:51+03:00

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О своей готовности дружить и сотрудничать рассказал в телефонном разговоре президенту США Дональду Трампу глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. разговор лидеров стран состоялся в субботу, 8 июня.

"Мы подтвердили ему нашу готовность дружить, вести диалог и сотрудничать во благо наших народов", - написал Обрадор в своем Twitter.

Он отметил, что "президент Соединенных Штатов протянул не кулак, а открытую ладонь", что его радует. Мексиканский лидер ранее назвал хорошим соглашение по иммигрантам, которое было согласовано на переговорах представителями Мехико и Вашингтона

Как писал сайт "КП", накануне Трамп сообщил, что США приостановили введение пятипроцентных пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок. Он заявил, что стороны достигли соглашения по вопросам иммиграции, согласно которому Мехико обязуется принять решительные меры, чтобы остановить поток мигрантов из стран Центральной Америки через территорию Мексики к южной американской границе.

ИСТОЧНИК KP.RU