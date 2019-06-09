2019-06-09T07:06:51+03:00
Политика

Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить

Обрадор назвал хорошим соглашение по иммиграции с США
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес ОбрадорФото: REUTERS
Изменить размер текста:

О своей готовности дружить и сотрудничать рассказал в телефонном разговоре президенту США Дональду Трампу глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. разговор лидеров стран состоялся в субботу, 8 июня.

"Мы подтвердили ему нашу готовность дружить, вести диалог и сотрудничать во благо наших народов", - написал Обрадор в своем Twitter.

Он отметил, что "президент Соединенных Штатов протянул не кулак, а открытую ладонь", что его радует. Мексиканский лидер ранее назвал хорошим соглашение по иммигрантам, которое было согласовано на переговорах представителями Мехико и Вашингтона

Как писал сайт "КП", накануне Трамп сообщил, что США приостановили введение пятипроцентных пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок. Он заявил, что стороны достигли соглашения по вопросам иммиграции, согласно которому Мехико обязуется принять решительные меры, чтобы остановить поток мигрантов из стран Центральной Америки через территорию Мексики к южной американской границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: ожидается жаркая погода с небольшим дождем
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма
Пресс-секретарь Зеленского признала, что украинские силовики убивают жителей Донбасса
Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание Гречаный спикером
В Армении на территории монастыря Ахапт сгорело здание
Врачи назвали приводящие к ожирению привычки
Соловьева восхитила выдержка российских моряков при сближении с крейсером ВМС США
Парламент Молдавии объявил страну захваченным государством
В ДНР сообщили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Картину Кандинского продали за €2,5 миллионов на аукционе в Мюнхене
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
В Болгарии за подготовку теракта задержали завербованного ИГ* подростка
В метро Бостона десять человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда
США введут пошлины в отношении Мексики при нарушении соглашения по иммиграции
Военные Латвии вновь "заметили" российский корабль вблизи границы страны
IAAF опровергла информацию о продлении отстранения федерации легкой атлетики РФ
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа
В Москве полицейский на рабочем месте покончил с собой
Власти США запретили посольствам размещать ЛГБТ-флаги на флагштоках