Погода в Москве на 9 июня 2019 года: ожидается жаркая погода с небольшим дождем

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-09T07:18:53+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 9 июня 2019 года

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Погода в Москве на 9 июня 2019 года ожидается жаркая, местами может пройти небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Гроза», - говорится в сообщении. Температура воздуха днем в столице прогреется до 30-32 градусов, ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 16 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 28 до 33 градусов тепла, ночью термометры покажут 13-18 градусов выше нуля.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что текущая неделя будет аномально жаркой. Начиная со среды и до воскресенья температура воздуха в столице будет составлять около 30 градусов тепла. Однако уже со следующей неделе в Москве ожидаются грозы и в целом будет довольно дождливо.

ИСТОЧНИК KP.RU