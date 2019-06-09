Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин провел в Нью-Йорке бой с канадцем Стивом Роллсом. Это первое сражение боксера после поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года, когда спортсмен расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.
Бой Головкин Роллс завершился в четвертом раунде победой Геннадия, который нокаутировал своего соперника.
В послужном списке 37-летнего казахского боксера теперь 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. 35-летний Роллс потерпел первое поражение при 19 победах (10 нокаутов).
По неофициальным данным, за бой с канадцем казахстанец получит не менее 10 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU