Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-09T07:41:02+03:00

Состоявшийся в ночь на 9 июня бой Головкин Роллс завершился в четвертом раунде

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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин провел в Нью-Йорке бой с канадцем Стивом Роллсом. Это первое сражение боксера после поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года, когда спортсмен расстался с титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

Бой Головкин Роллс завершился в четвертом раунде победой Геннадия, который нокаутировал своего соперника.

В послужном списке 37-летнего казахского боксера теперь 39 побед (35 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. 35-летний Роллс потерпел первое поражение при 19 победах (10 нокаутов).

По неофициальным данным, за бой с канадцем казахстанец получит не менее 10 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU