В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-09T08:03:13+03:00

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В России в воскресенье вступил в силу закон, которые предусматривает введение штрафа за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Штрафы за первое самовольное подключение остались прежними. Так, физические лица должны будут заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

При этом за повторную кражу электроэнергии, согласно новому закону, штрафные санкции для физических лиц составят от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц от 80 до 200 тысяч. Кроме того, они могут быть отстранены от деятельности на срок от двух до трех лет. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в Госдуме рассматривают законопроект, запрещающий энергетикам отключать электричество жителям страны, которые имеют большие задолженности по оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU