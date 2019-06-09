Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-09T09:22:57+03:00

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Пользователи социальной сети Одноклассники (ОК) традиционно смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе Прямой линии, которая пройдет 20 июня. Вопросы главе государства можно будет поставить как заранее в формате текста и видео в специальной группе, так и непосредственно во время прямого эфира с помощью мобильного приложения для стриминга OK Live.

Кроме того, в этом году разработчики дали возможность пользователям оценить вопросы других. Для этого во время трансляции Прямой линии на сайте Ок будет проходить интерактивное голосование в режиме реального времени.

Пользователи Одноклассников смогут обратиться к президенту во время Прямой линии. Фото: соцсети

Для того, чтобы задать вопрос Владимиру Путину в Одноклассниках в день самой Прямой линии в приложение OK Live необходимо:

- Кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту».

- Создать стрим и ожидать ответа от редактора трансляции Прямой линии. Во время ожидания можно продолжать смотреть эфир на экране OK Live.

- Если вопрос будет выбран, задать его Владимиру Путину в прямом эфире.

Лучшие вопросы пользователей смогут попасть в прямой эфир программы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года. Глава государства начнет отвечать на вопросы россиян и журналистов в 12:00. Смотреть прямую трансляцию программы можно будет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

ИСТОЧНИК KP.RU