Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Пользователи социальной сети Одноклассники (ОК) традиционно смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе Прямой линии, которая пройдет 20 июня. Вопросы главе государства можно будет поставить как заранее в формате текста и видео в специальной группе, так и непосредственно во время прямого эфира с помощью мобильного приложения для стриминга OK Live.
Кроме того, в этом году разработчики дали возможность пользователям оценить вопросы других. Для этого во время трансляции Прямой линии на сайте Ок будет проходить интерактивное голосование в режиме реального времени.
Пользователи Одноклассников смогут обратиться к президенту во время Прямой линии. Фото: соцсети
Для того, чтобы задать вопрос Владимиру Путину в Одноклассниках в день самой Прямой линии в приложение OK Live необходимо:
- Кликнуть на кнопку «Задать вопрос президенту».
- Создать стрим и ожидать ответа от редактора трансляции Прямой линии. Во время ожидания можно продолжать смотреть эфир на экране OK Live.
- Если вопрос будет выбран, задать его Владимиру Путину в прямом эфире.
Лучшие вопросы пользователей смогут попасть в прямой эфир программы.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года. Глава государства начнет отвечать на вопросы россиян и журналистов в 12:00. Смотреть прямую трансляцию программы можно будет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
ИСТОЧНИК KP.RU