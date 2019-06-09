Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-09T10:41:08+03:00

В США предложили 1 тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для того, чтобы получить деньги, необходимо поучаствовать в творческом конкурсе

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Интернет-провайдер Frontier Communications предложил жителям Соединенных Штатов в рамках рекламной акции отказаться от смартфона на неделю за 1 тысячу долларов. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что во время эксперимента участник сможет использовать вместо смартфона раскладной телефон. Для того, чтобы получить деньги, необходимо поучаствовать в творческом конкурсе – необходимо в 100-200 словах объяснить, почему должны выбрать именно вашу кандидатуру.

Кстати, сайт kp.ru писал, что дочернее предприятие Coca-Cola Company Vitaminwater объявила вознаграждение в 100 тысяч долларов за отказ от смартфона и других гаджетов на год. Как отметили тогда в компании, на сегодняшний день проблема зависимости от смартфонов у людей приобретает угрожающий масштаб.

Кроме того, установлено, что больше половины (57%) юных американцев пытались отказаться от социальных сетей, однако это не увенчалось успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU