Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-09T11:21:58+03:00

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Власти Китая провели конфиденциальную встречу с представителями иностранных компаний, включая Microsoft и Dell, на которой предупредили о серьезных последствиях их согласия соблюдать запрет Вашингтона на поставки технологий китайским компаниям.

Переговоры состоялись 4-5 июня, пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники. На ней также присутствовали южнокорейских Samsung Electronics и Hynix, британской ARM.

Китайскую сторону на переговорах представляла Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство коммерции и Министерство промышленности и информатизации КНР. Как отмечается в издании, такой высокий уровень представительства указывает на санкцию со стороны высшего руководства Китая.

Минторг США с 17 мая внес компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн в связи с этим, как писал сайт kp.ru, сообщил, что в КНР появится "черный" список иностранных предприятий, которые разрывают контракты с китайскими компаниями или сокращают объемы поставок по некоммерческим причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU