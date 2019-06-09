Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни, мавзолея Ленина и Храма Христа Спасителя

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-09T12:27:41+03:00

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Останкинской телебашне и мавзолее Ленина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В экстренные службы поступила информации о минировании ряда объектов в Москве. В частности, речь идет об угрозе взрыва Останкинской телебашни и Мавзолея В. И. Ленина. В настоящее время специалисты проверяют данную информацию.

«Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, мавзолея Ленина и еще нескольких учреждений в Москве, - передает ТАСС слова представителя правоохранительных органов. - Экстренные службы проверяют эту информации».

Отмечается, что речь идет также о минировании Храма Христа Спасителя.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что из-за сообщения о бомбе людей эвакуировали из ГУМа и Красной площади в Москве. Правоохранительные органы тогда воздержались от комментариев. Однако организаторы книжного фестиваля назвали происходящее в центре столицы учениями.

ИСТОЧНИК KP.RU