Мбаппе установил личный антирекорд в матче с Турцией

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-09T13:06:43+03:00

Килиан Мбаппе, обладатель награды “The Golden Boy”, «игрок года в чемпионате Франции», «лучший молодой игрок в чемпионате Франции» за весь матч потерял мяч 22 раза Фото: REUTERS

Вчера действующие чемпионы мира сенсационно пропустили два мяча от турецкой сборной, а лучший нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе установил личный антирекорд

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Сборная Турции одержала сенсационную победу в два безответных мяча над победителями мундиаля 2018 в России – Сборной Франции.

Главный тренер французов, Дидье Дешам сказал, что его подопечные получили серьезную пощечину, которая должна вернуть их с небес на землю.

«В этом матче нет ничего позитивного для нас. Мы чемпионы мира, но в игре не показали адекватные намерения. Это серьезная пощечина. Нам нужно возвращаться к основам», - приводит его слова France Football.

За весь матч французы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника, тогда как Килиан Мбаппе, обладатель награды “The Golden Boy”, «игрок года в чемпионате Франции», «лучший молодой игрок в чемпионате Франции» за весь матч потерял мяч 22 раза. Это является худшим показателем для игрока за время его выступления за сборную с 2017 года, сообщает Opta.

«Не помню, когда в последний раз мы играли так плохо», - подвел итоги матча нападающий «Манчестера Юнайтед» Поль Погба, «Нужно проанализировать игру и найти решение, какой-то ответ».

Впервые за 10 лет команда Дидье Дешама не выдала ни одного удара в створ ворот, играла очень низко, садясь на своей половине поля «в автобус», но оборонительная тактика никак не спасла французов от сенсационного поражения.

Следующая игра в рамках квалификации на Евро-2020 пройдет у Франции с Андоррой, а Турция встретится с Исландией.

ИСТОЧНИК KP.RU