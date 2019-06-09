2019-06-09T12:45:02+03:00
Общество

В 2019 году на ЕГЭ за нарушения удалили более 500 человек

Как уточнили в Рособрнадзоре, результаты нарушивших правила проведения государственного экзамена аннулированы
Марина ВЕНЦОВА
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С начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителейС начала ЕГЭ-2019 с экзаменов удалили более 500 нарушителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 500 школьников стали нарушителями правил проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника, - говорится в сообщении. - У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 - шпаргалки".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что ряд выпускников после экзаменов выложил в интернет задания ЕГЭ. В настоящее время их принадлежность конкретным участникам установлена. «Результаты всех, нарушивших правила проведения госэкзамена аннулированы, пересдать эти предметы они смогут только на следующий год", - подчеркнул руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кстати, накануне сайт kp.ru писал, что Рособрнадзор представили первые итоги ЕГЭ 2019. Они продемонстрировали объективность и прозрачность проведения такой формы экзаменов для выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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