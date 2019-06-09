2019-06-09T13:41:55+03:00
В мире

Министры финансов Японии и США провели переговоры

Главы ведомств обсудили сотрудничество в области экономики и безопасности
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Министр финансов США и Японии Стивен Мнучин и Таро Асо. Фото: https://twitter.com/stevenmnuchin1Министр финансов США и Японии Стивен Мнучин и Таро Асо. Фото: https://twitter.com/stevenmnuchin1
Изменить размер текста:

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин и его японский коллега Таро Асо провели встречу в Фукуоке, где проходит заседание глав Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки".

"Мы обсудили текущее взаимодействие с Японией по ряду вопросов, касающихся экономики и безопасности", - написал американский министр в «Твиттере».

В свою очередь в Минфине Японии сообщили, что министры обсудили ситуацию в глобальной экономике и влияние на нее разногласий США и Китая. Кроме того, в центре внимания были двусторонние отношения между странами в условиях недовольства Вашингтона торговым дисбалансом.

Кроме того, Мнучин также встретился с председателем Народного банка Китая И Ганом. Американский министр отметил, что переговоры были "конструктивными".

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка Китая И Ган

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка Китая И Ган

Напомним, последний раунд переговоров Вашингтона с Пекином по торговле завершился в середине мая. Однако он не принес никаких результатов. США снова повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Мбаппе установил личный антирекорд в матче с Турцией
В 2019 году на ЕГЭ за нарушения удалили более 500 человек
Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни, мавзолея Ленина и Храма Христа Спасителя
Мексика предоставит гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам
Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента
Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США
Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России
Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона
Конституционный суд Молдавии назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit