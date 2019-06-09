Министры финансов Японии и США провели переговоры
Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин и его японский коллега Таро Асо провели встречу в Фукуоке, где проходит заседание глав Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки".
"Мы обсудили текущее взаимодействие с Японией по ряду вопросов, касающихся экономики и безопасности", - написал американский министр в «Твиттере».
В свою очередь в Минфине Японии сообщили, что министры обсудили ситуацию в глобальной экономике и влияние на нее разногласий США и Китая. Кроме того, в центре внимания были двусторонние отношения между странами в условиях недовольства Вашингтона торговым дисбалансом.
Кроме того, Мнучин также встретился с председателем Народного банка Китая И Ганом. Американский министр отметил, что переговоры были "конструктивными".
Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка Китая И Ган
Напомним, последний раунд переговоров Вашингтона с Пекином по торговле завершился в середине мая. Однако он не принес никаких результатов. США снова повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU