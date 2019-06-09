Министры финансов Японии и США провели переговоры

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-09T13:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин и его японский коллега Таро Асо провели встречу в Фукуоке, где проходит заседание глав Минфинов и Центробанков стран "Большой двадцатки".

"Мы обсудили текущее взаимодействие с Японией по ряду вопросов, касающихся экономики и безопасности", - написал американский министр в «Твиттере».

В свою очередь в Минфине Японии сообщили, что министры обсудили ситуацию в глобальной экономике и влияние на нее разногласий США и Китая. Кроме того, в центре внимания были двусторонние отношения между странами в условиях недовольства Вашингтона торговым дисбалансом.

Кроме того, Мнучин также встретился с председателем Народного банка Китая И Ганом. Американский министр отметил, что переговоры были "конструктивными".

Министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка Китая И Ган

Напомним, последний раунд переговоров Вашингтона с Пекином по торговле завершился в середине мая. Однако он не принес никаких результатов. США снова повысили пошлины с десяти до 25 процентов на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU