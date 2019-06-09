В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии

СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-09T14:13:04+03:00

Кроме того, там также отметили, что готовы оказать помощь Кишиневу в проведении реформ в стране

Изменить размер текста: A A

Власти Молдавии должны действовать ответственно и соблюдать принципы верховенства закона в условиях политического кризиса в стране. С таким призывом выступил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.

"Совет Европы призывает все политические силы в Молдавии действовать ответственно и спокойно в сложившейся ситуации, - говорится в его заявлении, размещенном на сайте Совета Европы. - Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте».

При этом Хольтген подчеркнул, что «большое значение имеет соблюдение принципов верховенства закона, демократии и прав человека». Кроме того, он добавил, что Совет Европы готов оказать помощь Молдавии в проведении необходимых реформ, а также в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Конституционный суд Молдавии 9 июня принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Позже он подписал указ о роспуске парламента и проведении в стране досрочных выборов, которые назначены на 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU