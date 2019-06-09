2019-06-09T14:13:04+03:00
В мире

В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократии

Кроме того, там также отметили, что готовы оказать помощь Кишиневу в проведении реформ в стране
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократииВ Совете Европы призвали власти Молдавии соблюдать принципы демократииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Молдавии должны действовать ответственно и соблюдать принципы верховенства закона в условиях политического кризиса в стране. С таким призывом выступил официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген.

"Совет Европы призывает все политические силы в Молдавии действовать ответственно и спокойно в сложившейся ситуации, - говорится в его заявлении, размещенном на сайте Совета Европы. - Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте».

При этом Хольтген подчеркнул, что «большое значение имеет соблюдение принципов верховенства закона, демократии и прав человека». Кроме того, он добавил, что Совет Европы готов оказать помощь Молдавии в проведении необходимых реформ, а также в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Конституционный суд Молдавии 9 июня принял решение временно передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Позже он подписал указ о роспуске парламента и проведении в стране досрочных выборов, которые назначены на 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калифорниец выиграл в лотерею 530 млн долларов
МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду
Министры финансов Японии и США провели переговоры
Порошенко представил первую десятку списка партии на выборах в парламент Украины
Мбаппе установил личный антирекорд в матче с Турцией
В 2019 году на ЕГЭ за нарушения удалили более 500 человек
Неизвестные сообщили о минировании Останкинской башни, мавзолея Ленина и Храма Христа Спасителя
Мексика предоставит гуманитарную помощь направляющимся в США мигрантам
Исполняющий обязанности президента Молдавии подписал указ о роспуске парламента
Китай предупредил иностранные компании о последствиях от соблюдения санкций США
Группа «Машина времени» не будет выступать на Красной площади в День России
Жителям США предложили тысячу долларов за неделю без смартфона
Конституционный суд Молдавии назначил исполняющим обязанности президента Павла Филипа
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с больным ребенком
Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Прямая линия с президентом России: впервые пользователи Одноклассников смогут оценить вопросы других
Козак: внешнюю политику Молдавии должны определять силы, отражающие волю ее граждан
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества
Бой Головкин Роллс: Геннадий отправил соперника в нокаут
Канадского музыканта застрелили в центре Оттавы
Погода в Москве на 9 июня 2019 года: жара и небольшой дождь
Президент Мексики заявил Трампу, что готов дружить
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit