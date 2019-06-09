Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-09T14:41:06+03:00

Кроме того, на съезде была утверждена ее политическая программа

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Партия "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня, провела съезд, на котором представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду Украины, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.

Так, первую двадцатку избирательного списка партии «Слуга народа» представляют:

- председатель партии Дмитрий Разумков;

- представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук; - юрист Ирина Венедиктова;

- предприниматель и волонтер Давид Арахамия;

- эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко; - советник президента Украины по Диджитал Михаил Федоров;

- руководитель предвыборного штаба партии «Слуг народа» Александр Корниенко;

- эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская;

- медиаменеджер Александр Ткаченко;

- борец греко-римского стиля, чемпион мира Жан Беленюк; - эксперт по вопросам образования Сергей Бабак;

- экономист Владислав Криклий;

- эксперт в области девелопмента и строительства Елена Шуляк;

- общественный и политический деятель, правозащитник Дмитрий Наталуха;

- кинопродюсер Елизавета Ясько;

- эксперт в области топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель;

- эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус;

- эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий;

- эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;

- эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.

Кроме того, как стало известно, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге.

В ходе съезда Разумков подчеркнул, что в течение месяца партия будет принимать пожелания от избирателей, в связи с чем в список возможно будут внесены изменения. "Наша миссия - реализовать этот мандат, чтобы осуществить коренные перемены", - подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, который также присутствовал на мероприятии, на вопросы СМИ об ожиданиях от съезда, отметил, что должно быть нормальное настроение и всем все понравится.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил о решении распустить украинский парламент. 21 мая глава государства подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU