Партия «Слуга народа» представила «топ» избирательного списка на выборах в Раду
Партия "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня, провела съезд, на котором представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду Украины, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Так, первую двадцатку избирательного списка партии «Слуга народа» представляют:
- председатель партии Дмитрий Разумков;
- представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук; - юрист Ирина Венедиктова;
- предприниматель и волонтер Давид Арахамия;
- эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко; - советник президента Украины по Диджитал Михаил Федоров;
- руководитель предвыборного штаба партии «Слуг народа» Александр Корниенко;
- эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская;
- медиаменеджер Александр Ткаченко;
- борец греко-римского стиля, чемпион мира Жан Беленюк; - эксперт по вопросам образования Сергей Бабак;
- экономист Владислав Криклий;
- эксперт в области девелопмента и строительства Елена Шуляк;
- общественный и политический деятель, правозащитник Дмитрий Наталуха;
- кинопродюсер Елизавета Ясько;
- эксперт в области топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель;
- эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус;
- эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий;
- эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский;
- эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.
Кроме того, как стало известно, актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков будет баллотироваться в мажоритарном округе в Кривом Роге.
В ходе съезда Разумков подчеркнул, что в течение месяца партия будет принимать пожелания от избирателей, в связи с чем в список возможно будут внесены изменения. "Наша миссия - реализовать этот мандат, чтобы осуществить коренные перемены", - подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский, который также присутствовал на мероприятии, на вопросы СМИ об ожиданиях от съезда, отметил, что должно быть нормальное настроение и всем все понравится.
Напомним, как писал сайт kp.ru, во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил о решении распустить украинский парламент. 21 мая глава государства подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU