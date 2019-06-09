2019-06-09T15:07:31+03:00
Политика

МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции

Как подчеркнули в российском ведомстве, Киев обратился в арбитраж "в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом"
Марина ВЕНЦОВА
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МИД России уверен, что иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикцииМИД России уверен, что иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия рассчитывает, что в ходе слушаний Международного морского арбитража, который будут проходить с 10 по 14 июня в Гааге, Украине будет отказано в рассмотрении "спора, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такое решение должно быть принято в связи с тем, что вопрос находится вне юрисдикции данной инстанции.

Как подчеркивается в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства, основное возражение российской стороны заключается в том, что Киев обратился в арбитраж не для урегулирования спора с РФ относительно толкования или применения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а "в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".

Напомним, Украина инициировала данный спор с Россией 16 сентября 2016 года.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласил решение по инциденту в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. В соответствии с ним, РФ должна освободить украинские корабли и моряков, которые были задержаны за нарушение российской государственной границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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